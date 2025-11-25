22°
Elecciones en el Colegio de Martilleros y Corredores Inmobiliarios de Jujuy

La Lista Azul propone un recambio dirigencial en unidad

Considera que las nuevas ideas fortalecen el trabajo institucional y permiten una mayor participación de socios.

Martes, 25 de noviembre de 2025 00:00
POR LA RENOVACIÓN | LOS PRINCIPALES CANDIDATOS DE LA LISTA AZUL.

Candidatos de la lista "Azul", que participarán de las elecciones que se realizarán mañana en el Colegio de Martilleros y Corredores Inmobiliarios de Jujuy, entre las 15 y las 18 en la sede de Coronel Dávila 301 del barrio Ciudad de Nieva, convocaron a votar por un "recambio dirigencial en unidad, que nos permita consolidar el camino en defensa de la profesión y mejorar los vínculos con la sociedad".

Ricardo Alejandro Acosta, candidato a presidente por este sector, insistió en que "las nuevas ideas fortalecen el trabajo institucional y permite tener un escenario más amplio y participativo de los socios, para que puedan volcar sus opiniones y proyectos que faciliten el protagonismo como entidad colegiada en la provincia".

Dijo estar convencido de que el trabajo conjunto y en unidad "nos hace mirar una realidad actual en donde todos somos el Colegio de Martilleros y Corredores Inmobiliarios, sin distinción alguna, conscientes de que las tareas deben ser colectivas y superadoras ante los nuevos desafíos de la era digital y de las exigencias mismas de nuestra profesión".

Junto a Verónica Salazar, candidata a vicepresidente, "dialogamos mucho con nuestros colegas y venimos trabajando desde hace muchos años para proponernos como alternativa dirigencial, conscientes de la necesidad de una renovación de ideas que nos contenga a todos y potencializando las acciones de valor que se ejecutan hoy en favor de los martilleros jujeños".

Ambos candidatos consideraron necesario abrir una mesa de diálogo, "que nos lleve a crear una articulación con instituciones intermedias, con entidades públicas y privadas, procurando fortalecer la asistencia técnica y legal, y así avanzar también en la creación de un espacio que nos permita analizar precios, tendencias y ofrecer datos confiables al colegiado y a la comunidad jujeña, para que no se vea sorprendida en su buena fe a la hora de realizar cualquier operación vinculada con la labor de los martilleros".

Destacaron que la profesión del martillero y del corredor inmobiliario "debe garantizarle seguridad jurídica y transparencia a la gente para que tenga acceso al asesoramiento de un matriculado, como una herramienta que revalorice el trabajo en defensa activa de la profesión, frente a la competencia desleal que existe hoy".

Acosta y Salazar comentaron que luego del escrutinio del acto electoral se procederá a la proclamación de la lista ganadora en Asamblea, en la cual también se aprobará el balance y memoria de lo actuado por la actual comisión directiva.

Con la consigna "el equipo y los martilleros somos todos", los demás integrantes de la Lista Azul son: Celso Correa (secretario) y Marcela Arnedo (tesorera). En las vocalías titulares están Eduardo Ortiz y Alejandro Guerrero, mientras que los vocales suplentes son César Cáceres, Valeria Artaza y Andrea Aparicio.

"Todos los integrantes de la lista Azul estamos convencidos de estar preparados y comprometidos en asumir la tarea dirigencial de nuestro Colegio, con una mirada amplia de integración para enfrentar los desafíos que exige la realidad actual en nuestra profesión, y del crecimiento que debemos tener para mejorar, escuchando y planificando juntos", remarcaron Acosta y Salazar, insistiendo en que "debemos votar por la renovación de ideas, para fortalecer la labor e importancia del trabajo de los Martilleros y Corredores Inmobiliarios de Jujuy".

 

