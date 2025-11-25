22°
25 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
A las 11 santa misa

Hoy de fiesta en Santa Catalina

A las 8.30 brindarán chocolateada y a las 9.30 el acto central.

Martes, 25 de noviembre de 2025 00:00

En su 478º aniversario la comunidad de Santa Catalina, en la Puna jujeña, está celebrando hoy sus festejos patronales. A las 8.30 será la gran chocolateada ofrecida por la gestión municipal de Diego Solís y a las 9.30 el acto central en la plaza San Martín.

A las 11 se oficiará la solemne misa y luego la procesión por las calles del pueblo con la sagrada imagen, teniendo como marco la visita del obispo de la Prelatura de Humahuaca Félix Paredes Cruz. Y la cuarteada frente a la iglesia local.

Luego a las 13.30 un almuerzo comunitario en el salón municipal ofrecido por los pasantes Enrique Carlos y familia y la Comisión Municipal. Y a las 15 el baile aniversario. Mañana habrá challada de las tradicionales carpas.

 

