Detuvieron a un joven con 18 envoltorios de cocaína

Personal policial secuestró 18 envoltorios de cocaína que estaban en poder de un joven, durante un procedimiento realizado en la localidad de Fraile Pintado, por el cual el sujeto fue demorado en la Seccional 40°.

El ilícito fue detectado días pasados por la madrugada, cuando los efectivos de la dependencia del mencionado poblado realizaban recorridos preventivos.

En este contexto, alrededor de las 4.30 los agentes interceptaron a un sospechoso, al cual procedieron a entrevistarlo, pero no supo justificar qué hacía en ese momento.

Además, en la continuidad de las acciones, los uniformados identificaron al joven y revisaron la mochila que tenía en su poder para constatar si poseía algún elemento ilegal.

De esta manera, los efectivos pudieron saber que llevaba 18 envoltorios pequeños con una sustancia blanca en polvo.

Por esa razón, los agentes consultaron con el ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien dispuso que el sujeto sea traslado a la Seccional 40° y que se convoque a los integrantes de la Brigada de Narcotráfico de Libertador General San Martín para la inspección del contenido de los envoltorios.

Así fue cómo minutos más tarde, en la dependencia policial los efectivos de la Brigada realizaron la prueba química sobre la sustancia, la que resultó ser clorhidrato de cocaína y/o pasta base.

Finalmente, el aprehendido quedó alojado en la unidad para la averiguación de antecedentes y para la continuidad de las tareas investigativas.