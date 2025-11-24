 A  partir de mañana se confirma la inscripción a Primer Año

El Ministerio de Educación de la Provincia informó que debido al feriado del día de hoy se modifica el calendario de confirmación de inscripción a primer año para aquellos alumnos que fueron beneficiados por un “momento” en el sorteo realizado la semana pasada.
Esos alumnos a partir de mañana y hasta el jueves podrán confirmar la inscripción en el establecimiento asignado.
Deberán presentan originales y copias de:
Constancia alfanumérica de alumno regular de 7º grado (utilizada para la preinscripción online)
DNI del estudiante
DNI del padre/madre o tutor.
Partida / certificado de nacimiento (no excluyente)
Ficha de salud (no excluyente)
En caso de corresponder
Constancia de abanderado/a
Partida de nacimiento de hermanos o declaración jurada de filiación
Certificado Único de Discapacidad (CUD) o Proyecto Pedagógico Individual (PPI)
Desde el Ministerio recordaron que no realizaron la inscripción definitiva implica la perdida de la vacante y que la inscripción no está condicionada al pago de la Cooperadora escolar.
Cronograma
27 y 28 de noviembre: nuevo relevamiento de vacantes disponibles en todo el sistema.
2 y 3 de diciembre: tercera preinscripción, nuevamente con la opción de elegir hasta dos escuelas.
9 de diciembre: nueva asignación de “momentos” para instituciones con sobredemanda.
11 de diciembre: publicación de vacantes asignadas en esta última etapa.
12, 15 y 16 de diciembre: confirmación final de inscripción con presentación de la documentación requerida.