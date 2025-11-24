 A  partir de mañana se confirma la inscripción a Primer Año

El Ministerio de Educación de la Provincia informó que debido al feriado del día de hoy se modifica el calendario de confirmación de inscripción a primer año para aquellos alumnos que fueron beneficiados por un “momento” en el sorteo realizado la semana pasada.

Esos alumnos a partir de mañana y hasta el jueves podrán confirmar la inscripción en el establecimiento asignado.

Deberán presentan originales y copias de:

Constancia alfanumérica de alumno regular de 7º grado (utilizada para la preinscripción online)

DNI del estudiante

DNI del padre/madre o tutor.

Partida / certificado de nacimiento (no excluyente)

Ficha de salud (no excluyente)

En caso de corresponder

Constancia de abanderado/a

Partida de nacimiento de hermanos o declaración jurada de filiación

Certificado Único de Discapacidad (CUD) o Proyecto Pedagógico Individual (PPI)

Desde el Ministerio recordaron que no realizaron la inscripción definitiva implica la perdida de la vacante y que la inscripción no está condicionada al pago de la Cooperadora escolar.

Cronograma

27 y 28 de noviembre: nuevo relevamiento de vacantes disponibles en todo el sistema.

2 y 3 de diciembre: tercera preinscripción, nuevamente con la opción de elegir hasta dos escuelas.

9 de diciembre: nueva asignación de “momentos” para instituciones con sobredemanda.

11 de diciembre: publicación de vacantes asignadas en esta última etapa.

12, 15 y 16 de diciembre: confirmación final de inscripción con presentación de la documentación requerida.