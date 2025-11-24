22°
24 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Rally
San Pedro
Seccional 39°
Rodeíto
Zoonosis
boxeo
Padrinos rurales
salud
PRIMERA NACIONAL
regional
Rally
San Pedro
Seccional 39°
Rodeíto
Zoonosis
boxeo
Padrinos rurales
salud
PRIMERA NACIONAL
regional

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1425.00

3884873397
PUBLICIDAD
PARQUE BOTÁNICO

Prácticas profesionalizantes de estudiantes de Turismo

Tomaron parte 16 alumnos de la Tecnicatura del IES 11.

Lunes, 24 de noviembre de 2025 00:00
COMO GUÍAS | LOS ESTUDIANTES PARTICIPARON DE LOS RECORRIDOS DE DELEGACIONES VISITANTES AL PARQUE BOTÁNICO.

El Parque Botánico Municipal "Barón Carlos María Schuel" desarrolló durante el ciclo 2025 una valiosa experiencia formativa destinada a estudiantes de la Tecnicatura Superior en Turismo del Instituto de Educación Superior Nº 11.

La iniciativa se concretó en el marco del Convenio Marco de Prácticas Profesionales suscripto entre el intendente Raúl Jorge y las autoridades del IES 11, con el propósito de ofrecer a los estudiantes una instancia de aprendizaje complementaria a la formación teórica. La finalidad del acuerdo es fortalecer la orientación profesional e incorporar herramientas fundamentales para su futura inserción y desempeño en el ámbito laboral.

Durante esta edición, 16 estudiantes participaron activamente en diversas tareas vinculadas a la interpretación ambiental, el acompañamiento de visitas guiadas, la atención al público y el reconocimiento de la flora y fauna característica de la Yunga. De este modo, lograron integrar conocimientos académicos con experiencias concretas en territorio, enriqueciendo su formación.

Además, desde el Parque Botánico Municipal, ubicado en el barrio Los Perales, se invitó a las instituciones educativas de la ciudad interesadas en realizar prácticas profesionalizantes a acercarse para coordinar futuros convenios de cooperación.

Finalmente, el Parque Botánico municipal expresó su reconocimiento a los estudiantes del Instituto de Educación Superior 11 por el compromiso, la responsabilidad y la excelente predisposición demostradas, destacando el valioso aporte de una mirada joven, motivada y profesional en cada una de las tareas desarrolladas.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD