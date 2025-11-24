La Jujeña ganó la fecha

El combinado de la liga Jujeña de Fútbol ganó los dos partidos disputados y se quedó con la primera jornada del primer torneo Provincial de Selecciones de Ligas de fútbol femenino categoría sub 16 que organiza el Gobierno de la provincia. Todo se desarrolló en el estadio "La Tablada".

Con el objetivo de seguir promoviendo la práctica del deporte femenino, sobre todo en edades formativas, se decidió junto a las ligas diagramar la primera competencia que estará culminado con la última jornada con fecha a confirmar en el estadio "23 de Agosto".

Después de la fecha Gabriela Zárate destacó que "cumplimos con las expectativas del primer torneo con esta categoría formativa, contamos con toda la provincia compitiendo, seis ligas presentes, cada una con su seleccionado, algo fundamental que se hayan sumado a la propuesta".

LIGA DEPARTAMENTAL | CAYÓ EN EL DEBUT ANTE LAS LOCALES DE LA “CELESTE”.

La Directora de Deportes de la Mujer, perteneciente a la Secretaría de Deportes de la provincia, remarcó que "continuamos con las políticas públicas deportivas que se vienen aplicando desde la gestión del Gobernador Carlos Sadir por intermedio del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, contando con la estructura del Same, Liga Jujeña que nos prestó el estadio, se pudo llegar a concretar este certamen", opinó añadiendo "es el primer torneo de varios que seguramente vamos a organizar".

Ponderó la presencia del combinado de la liga Puneña "llegaron un día antes, se alojaron, 22 niñas junto al cuerpo técnico, agradecidos por la atención del Gam 5, a Félix Alderete presidente de la entidad por seguir impulsando el fútbol femenino".

Por otro lado, agradeció al Ministerio de Desarrollo Humano "por la provisión de alimentos", como así también a Rodrigo Altea, Secretario de Desarrollo Humano de la comuna Capitalina "por el almuerzo brindado a las 150 niñas participantes, todas las delegaciones contaran con un almuerzo adecuado durante la jornada", explicó la profesora Zárate.

DEBUTANTES | LAS CHICAS DE LA ESCUELA DE ÁRBITROS PROVINCIAL DE FÚTBOL DIRIGIERON LOS PARTIDOS.

Previo al inicio de la competencia, se desarrolló el acto protocolar que contó con la presencia de Lourdes Navarro, presidenta del Consejo Provincial de la Mujer; Franco Dorado, director provincial; Marichi Álvarez, dirigente de Club Gimnasia; Gonzalo Torres, Director de Deportes Inclusivo; Eduardo Ortuño, Director de Deporte Federado y Aldana Noseda, coordinadora de la Secretaría de Deportes. También participaron dirigentes deportivos de diferentes ligas, entre ellos Félix Alderete de la Liga Puneña y Félix Mendoza de la Liga Departamental, e invitados.

Los arbitrajes

Párrafo aparte para las integrantes de la Escuela de Árbitros de Fútbol de Jujuy que, a principios del presente año, comenzaron con su formación a través de la organización del Gobierno provincial.

Carolina Velásquez, Sofía Ruis y Antonia Arias, fueron las encargadas de impartir justicia y contaron con el apoyo de Zaira Cuadros, Liz Anahí Guzmán, Jimena Artunduaga, Claudia Yaera, Sofía Ruiz, Viviana Romero, Telma Romero, Lourdes Alcázar y Fernanda Yutquina, todas integrantes de la escuela que actuaron como asistentes. De este modo la Secretaría de Deportes avanza con el objetivo de fortalecer su formación, brindarles prácticas en campo y generar oportunidades reales para ampliar la presencia femenina en el arbitraje futbolístico.