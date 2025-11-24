Jujuy Básquet visita a los "infernales" en el clásico

Jujuy Básquet dio vuelta la página y se enfocó en el clásico. Este lunes visita a Salta Basket en el clásico del norte de LaLiga Argentina desde las 21.30 en el estadio "Delmi" con Nicolás D' Anna como primer juez, Ariel Mukdsi, segundo juez, mientras que el Comisionado Técnico será Román Guantay.

Después del traspié sufrido en casa ante Villa San Martín, los "cóndores" intentarán volver a la senda de la victoria ante el entonado elenco de los "infernales" que tuvieron un inicio de temporada a puras victorias.

Pero los de Guillermo Tasso ajustaron estos días los puntos claves que lo privaron de sumar la primera alegría en casa, saben que pueden potenciar todo lo bueno que mostraron hasta el momento y mejorar sobre todo en las marcas.

Y el que habló fue Bruno Conti, el base jujeño sabe que "se viene un partido difícil, ante un buen rival que tuvo un inicio de temporada muy bueno", no obstante anunció que "como siempre digo, voy a competir todos los partidos pensando que vamos a ganar y lo vamos a demostrar".

El capitán de Jujuy Básquet contó que "dimos vuelta la página, se descansó y preparamos el clásico, pero esto es largo, estos golpes algunas veces temprano te hacen dar un click en la cabeza", opinó haciendo referencia a la caída ante los chaqueños en casa la fecha pasada.

Pero el deseo de todos los "cóndores" es volver con el clásico bajo el brazo "ojalá podamos traernos la victoria de Salta que es lo que vamos a ir a buscar", sostuvo.

Claro que es consciente que deben ajustar algunos detalles que se observaron en el encuentro ante San Martín "la clave estuvo en que no pudimos sostener la defensa durante más tiempo sostenían el partido, defendimos por tiempo, por lapso y en esta categoría lo pagas caro, sobre todo ante rivales que tiene jugadores de jerarquía como San Martín".

El capitán jujeño remarcó que "nos faltó un poco de efectividad, más contundencia en el aro", sin embargo puso énfasis en la defensa "siempre la defensa te ordena, por lo menos te equilibra el partido, te da orden y después en ataque te da mayor soltura, creo que no pudimos encontrarnos defensivamente en todo el partido y lo pagamos caro".

Pero adelante Jujuy Básquet estuvo bien "adelante no creo que haya problema porque los tiros que buscamos son los que buscamos, lo que preparamos en la semana, algunas veces van a entrar y otras no, pero es la principal arma del equipo y sabemos que vamos a ir por ese lado, pero entre o no entre la bola en el aro del frente tenemos que sostenerlo desde la defensa y es lo que nos faltó", finalizó Conti.

El plantel se moverá hoy por la mañana, luego del almuerzo parten rumbo a la vecina provincia de Salta a la espera del partido que recordemos corresponde al pendiente de la tercera fecha.