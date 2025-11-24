Artekis en relación al Genocidio Armenio

La Biblioteca Artekis fue invitada especialmente a participar del último Encuentro de Colectividades Sabores del Mundo 2025.

En reconocimiento a la labor que viene haciendo esta institución con respecto a la memoria en el tema del Genocidio Armenio, en los grupos de estudiantes de numerosas escuelas de Jujuy, fue que les fue otorgado un stand para representar a ese país.

El encuentro tuvo lugar en el Cabildo de Jujuy y participaron varias comunidades.

NATALIA RICALDE | EN EL ENCUENTRO DE ESTE AÑO.

Dada esta oportunidad, la presidenta de Artekis, Natalia Ricalde, contó que "promovimos y abrimos espacio generando interés en la cultura Armenia, Siria y España, expusimos los libros, difundimos sobre sus autores y compartimos el proyecto tejiendo humanidades, explicando cómo se difunde en la provincia de Jujuy, charlas y talleres destinadas a niños y jóvenes, exaltamos la importancia de la cultura de cómo nos une y nos humaniza, los visitantes se interesaron en la propuesta de hacer conocer el Genocidio Armenio, varias personas mayores y jóvenes, se interesaron muchísimo por los libros y tuvimos una buena charla donde se enfatizó el tema geográfico y la actual situación de Armenia".

Desde Artekis se abrió en este marco, un espacio para hacer conocer las culturas de los países.

Se destacó el libro de comidas orientales, el público se manifestó muy interesado en conocer las diferentes comidas y toda la variedad de platos dulces y salados de esa cultura.

"Se consolidó como un espacio de celebración de la convivencia y el respeto entre los pueblos", concluyó la presidenta.