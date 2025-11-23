Joven herido tras colisionar con su moto

Un motociclista resultó herido tras colisionar con un auto que se dio a la fuga, en el cruce de las rutas nacional N° 9 y la provincial N° 8, a la altura de la localidad de Los Alisos. El único lesionado fue trasladado al hospital "Pablo Soria", fuera de peligro. El personal policial realiza las tareas de investigación para identificar al conductor que se escapó del lugar.

El siniestro sucedió ayer por la mañana, cuando alrededor de las 7.30 los efectivos de la Subcomisaría de Los Alisos recibieron el alerta acerca de un hombre que se encontraba herido en la cinta asfáltica.

Por esa razón, minutos más tarde una comisión acudió al lugar señalado. Allí se encontraba el motociclista de 32 años con visibles heridas en la pierna izquierda, por lo que se pidió la intervención del Same.

Fue entonces que los uniformados se entrevistaron con la víctima, quien les narró que conducía su moto marca Gilera Smash de 110 cc de cilindrada y colisionó contra un automóvil que se dio a la fuga, sin parar para ver en qué estado se encontraba.

Tras esto, fue trasladado al hospital "Pablo Soria" para ser asistido de las lesiones sufridas en la pierna izquierda.

También se constituyó el personal de Criminalística para realizar el correspondiente peritaje en la moto y en el escenario del incidente, que van a permitir conocer las causales del mismo. Además, los uniformados se encargaron de buscar posibles testigos del hecho para poder identificar el auto que protagonizó el hecho.