Cindac

Buscan a Victoria Jazmín Perez

La joven se ausenta de su hogar desde el jueves 20 de noviembre. La denuncia ya fue radicada.

Sabado, 22 de noviembre de 2025 18:02

En ciudad capital se busca dar con el paradero de Victoria Jazmín Perez de tan solo 15 años quien se ausenta de su hogar del barrio San Pedrito desde el jueves.

El Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (CINDAC), informa que la denuncia de la desaparición fue radicada hoy.

La joven es de contextura delgada, tez morocha, cabello largo negro con flequillo y 1,60 mts de altura. Posee cicatrices en ambos brazos.

Al momento de ausentarse vestía remera marrón, calza negra y zapatillas blancas.

Quienes puedan aportar información que permita dar con su paradero, comunicarse a la línea

911

388-6860239

388-6828607

O dirigirse a la unidad policial más cercana.

