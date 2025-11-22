Mar del Plata: investigan un disparo que dejó herida una beba de 18 meses

La justicia investiga un ataque armado, bajo sospecha de motivaciones personales, donde una beba de 18 meses de edad fue herida por un disparo, durante la madrugada de este jueves, en la ciudad balnearia de Mar del Plata, General Pueyrredón.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el hecho ocurrió en una vivienda de la localidad Estación Chapadmalal, cerca de las 2:00, momento en que la pequeña recibió el roce de un proyectil en su brazo izquierdo.

Tras el hecho, la madre de la niña la trasladó al Centro de Atención Primario de Salud de Batán y luego fue derivada al Hospital Materno Infantil, donde permanece internada en observación, aunque fuera de peligro.

La investigación está a cargo de la fiscal Romina Díaz, con la intervención de la Comisaría Octava, quienes buscan determinar de dónde provino el disparo y cuáles fueron los motivos del ataque ya que el perpetrador escapó luego del disparo.vjQkRQ

Los primeros indicios apuntan a un joven de 20 años con antecedentes penales, que habría tenido un conflicto personal con la pareja de la madre de la víctima, además, en su historial delictivo figura una denuncia por detonaciones similares en otro inmueble, además de cargos por “tentativa de robo” en al menos dos episodios, vinculados a motocicletas.

Por su parte, los investigadores ya recolectaron pruebas balísticas en la escena, tomaron declaraciones de testigos y solicitaron registros de cámaras de seguridad del área para reconstruir la mecánica del hecho, dar con el calibre del arma, el número de disparos y si hubo intención directa de herir a la niña.