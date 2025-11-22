El gobernador Sadir en el cierre de jornada del CFI

El gobernador Carlos Sadir participó del cierre de la Semana de la Integración Federal programada por el Consejo Federal de Inversiones, en cuyo marco aportó al desarrollo del panel que abordó la importancia del diálogo y el liderazgo.

Así lo hizo junto a sus pares de Mendoza, Alfredo Cornejo; de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; de San Luis, Claudio Poggi, y de Buenos Aires, Axel Kicillof, además del secretario general del CFI, Ignacio Lamothe.

El mandatario jujeño hizo referencia a la importancia de la apertura al diálogo con miras a la construcción de consensos y la articulación interprovincial, en el marco de un evento del que participaron más de cuatrocientos jóvenes de 23 provincias y, a su vez, cerró la edición 2025 del Programa Federal de Formación "Gestión para el Desarrollo".

Sadir celebró "la oportunidad de intercambiar ideas y experiencias", y se pronunció a favor de la continuidad de estos espacios reflexivos que hacen a la formación de líderes y emprendedores.

Norte Grande

Por otra parte, Sadir participó de la 22° Asamblea de Gobernadores del Consejo Regional del Norte Grande en Santiago del Estero. En ese marco, se acordó el desarrollo de una agenda regional común.

Por otra parte, los mandatarios aprobaron una agenda de viajes para el primer semestre de 2026, con el objetivo de sostener la inserción del bloque en nuevos mercados.

Además de Sadir, estuvieron los gobernadores de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Catamarca, Raúl Jalil; de Formosa, Gildo Insfrán; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Misiones, Hugo Passalacqua; y de Tucumán, Osvaldo Jaldo; los vicegobernadores de Chaco, Silvana Schneider; de Corrientes, Pedro Braillard Poccard, y de Salta, Antonio Morocco.

"Seguimos construyendo y trabajando por una región con estrategias y políticas comunes para el desarrollo económico y productivo y la generación de empleo genuino en nuestras provincias", enfatizó Sadir. En otro pasaje de la asamblea, Jalil fue designado para reemplazar a Zamora en la presidencia pro témpore del espacio regional.