Azael Almazán La promesa del folclore visitó FM Sol Azael Almazán tiene 8 años y es un artista con futuro en el folclore. Visitó el programa "No sabemos nada" que se emite los sábados de 17 a 20 por FM SOL de El Tribuno de Jujuy (100.1 Mhz), acompañado por su papá, quien lo representa desde que se dedicó de lleno a la actuación en escenarios.

Andrea Fernández, Noelia Yeri y Gustavo Cabrera, los conductores del espacio radial lo entrevistaron y disfrutaron como todos los oyentes de su calidad artística.

El pequeño cantor perdió a su mamá cuando sólo tenía tres meses. Su amor por la música comenzó el día que vio un video de Cristian Herrera, de la canción "Tu poeta". A partir de allí se presentó en karaokes para poder mostrar su talento y llegaron las invitaciones de festivales nacionales donde hizo una digna representación de Jujuy.

Hoy cuenta con su propia banda como él quería, pudo presentarse en muchos escenarios, pero hasta hoy no logró actuar en su San Pedro natal. Pudo cantar junto a reconocidos artistas como Joaquín Herrera e Iván Ruiz.

Su más grande sueño es llegar a los festivales de Jesús María y a Cosquín, y cantar con sus ídolos Cristian Herrera y el Chaqueño Palavecino.

Este pequeño cantor recibirá el premio Arco de Córdoba 2025, distinción a nivel nacional e internacional, por su dedicación, esfuerzo y brillo propio. Este premio se entregará el próximo domingo en una cena en el salón Cirse de la capital cordobesa desde las 19.

Azael Almazán grabó su primer video clip "El hombre no llora" con esfuerzo de toda su familia y ya cuenta con miles de visitas.