Segundo sorteo para 1º año

Hoy, a las 16, en el Inprojuy se le asignará a cada una de las 16 escuelas con sobredemanda para 1º año un "momento" (día, hora, minutos y segundos), lo que determinará la posibilidad de ingresar según la cercanía al horario de preinscripción. El sorteo es para la segunda instancia realizada del 13 al 15 de este mes.

Se trata del "Olga Aredez", Escuela de Comercio Nº 2, Secundario Nº 2, Secundario de Artes N° 42, Secundario N° 48 y Secundario N° 39. Además de 10 colegios en Palpalá, Libertador, El Carmen, Perico y San Pedro.

Se transmitirá en vivo por YouTube y se podrá seguir desde el perfil oficial de Facebook Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy. Las vacantes asignadas se conocerán el sábado 22.