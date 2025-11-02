Policía federal detenido con material de abuso infantil

La Fiscalía Penal Especializada en Ciberdelincuencia de Salta, a cargo de Sofía Cornejo, imputó a un hombre de 31 años, perteneciente a la Policía Federal, por el delito de distribución de material de abuso sexual infantil, agravado por la participación de menores de 13 años, tras un operativo internacional que permitió rastrear más de 60 mil archivos que contenían material de abuso infantil.

La investigación se originó gracias al sistema estadounidense Icaccops (Internet Crimes Against Children) que detectó la actividad en redes P2P, utilizadas para compartir contenido ilegal de manera anónima.

En la audiencia de imputación, el efectivo federal acusado fue asistido por un defensor oficial y se abstuvo de declarar. Desde la Fiscalía se solicitó ante el Juzgado de Garantías interviniente, que permanezca detenido mientras la investigación se encuentra en curso.

La actividad desplegada por el acusado fue detectada por el sistema de investigación estadounidense Iccacops, una plataforma utilizada para combatir la explotación sexual infantil y colaborar con otras entidades en pos de la protección y el rescate de niños, niñas y adolescentes.

Así se obtuvo información relacionada al tráfico de imágenes de explotación sexual infantil a través de distintas redes del tipo P2P, como ser dirección de IP desde la cual se efectuó el intercambio de archivos, la empresa proveedora de servicios, titular de la misma, fecha y hora de la actividad, sitio o aplicación P2P utilizada, identificador de la imagen o video, usuario reportado y país y región de la misma.

En el marco del operativo internacional "Aliados por la Infancia V", se realizó un allanamiento en el domicilio del investigado en la ciudad de Salta, donde se secuestró toda evidencia digital, y se detectaron alrededor de 60 mil archivos con material de abuso sexual infantil que intercambiaba y distribuía a través de redes del tipo P2P.

Cabe señalar que una red P2P (peer to peer) consiste en un programa de intercambio de archivos en el que se comparten todo tipo de documentos, y que permite tanto el almacenamiento como la descarga directa desde el ordenador de uno o más usuarios de manera descentralizada, ya que cada equipo conectado a su red desempeña tanto funciones de servidor como de cliente.