Valentín Blasco corre hoy el Ironman 70.3

Valentín Blasco buscará hoy seguir siendo protagonista en las pruebas combinadas. Desde las 6 corre el Ironman 70.3 de Buenos Aires con largada desde la zona de Palermo y la ilusión de meterse entre los mejores.

El jujeño buscará los mejores tiempos en la prueba que tendrá 1.9 kilómetros de nado, 90 kilómetros de ciclismo y cerrará con los 21 kilómetros de pedestrismo, todo un desafío para el cual trabajó y mucho.

La competencia contará con más de mil triatletas de todo el país y zonas aledañas, ya que también se suman uruguayos, brasileños, y otorga puntaje para el ranking mundial de la marca Ironman y clasificar al Mundial.

El corredor, que representa al Club Gimnasia y Esgrima, viene de ganar su categoría en la primera fecha del Regional NOA de aguas abiertas en Santiago del Estero y de quedar cuarto en la general. Se aferra a esos tiempos para lograr una transición rápida y "treparse" a la bicicleta, para afrontar los durísimos 90 km de recorrido por todo Palermo.

Además buscará bajar el tiempo de 2h 34' que empleó ene Entre Ríos durante el Ironman 5150, una competencia que lo llevó al límite y pudo sortear con creces producto del constante trabajo que realiza con el RB Triteam que dirige Rodrigo Burgos.

"Llego en un buen momento dónde se pudo entrenar sin cortes y después del Ironman de Gualeguaychú en distancia olímpica, vamos a los 30 días por una distancia más larga, con el objetivo de terminarla de la mejor manera", subrayó ante El Tribuno de Jujuy.

Por último, agradeció el acompañamiento de los sponsors Óptica Galileo, ADN Suplementos, Enfermo por los Colores, Una Grade Cimientos "constantemente colaboran para que pueda representar a la provincia", culminó Blasco.