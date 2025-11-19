Tenía pedido de captura y fue aprehendido en Salta

Efectivos policiales de la provincia de Salta detuvieron a un joven jujeño en la ciudad de Orán, tras comprobar que tenía pedido de captura de la Justicia de Jujuy. Por esa razón, en las próximas horas, el aprehendido será remitido a las autoridades judiciales correspondientes.

El hecho ocurrió días pasados por la tarde, cuando una comisión de agentes de la Policía de Salta realizaba controles preventivos en la esquina de las calles Las Paltas y San Juan, de la mencionada ciudad del norte salteño. En esas circunstancias, los uniformados frenaron el desplazamiento de un hombre de 23 años y le pidieron su identificación para luego proceder a consultar en la base de datos policial.

De esta manera, las autoridades de la vecina provincia pudieron conocer que el joven tenía un pedido activo de captura de Jujuy.

Tras esto, los efectivos informaron la novedad al sospechoso y lo detuvieron para después trasladarlo a la dependencia policial con jurisdicción en la zona. Además, fue puesto a disposición del magistrado interviniente, quien en las próximas horas va a coordinar el envío del sujeto a esta provincia.