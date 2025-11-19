Realizan promoción de la salud en San Pedro

Bajo el lema "Cuidar al niño prematuro es asegurar su futuro", profesionales de la salud y educación de San Pedro pusieron en marcha un importante proyecto para generar conciencia en la comunidad y brindar apoyo a las familias.

El proyecto es el resultado de un trabajo articulado entre la Escuela de Configuración de Apoyo (ECA) N° 5 y el hospital "Dr. Guillermo Páterson", fruto del esfuerzo interdisciplinario y comunitario

La profesora de Educación Especial, Mirna Guzmán, quien se desempeña como educadora temprana en el hospital y trabaja en la ECA N° 5, explicó que la iniciativa cuenta con la participación activa de sus colegas de los servicios de Neonatología, Maternidad, Pediatría, Identificación, y las educadoras de los puestos de salud de barrios como Patricios, Belgrano, La Merced, San Cayetano y el CIC Nueva Ciudad.

"El objetivo central es brindar acompañamiento a las familias, proporcionarles información y herramientas básicas de estimulación, reconociendo que los padres son los primeros y más importantes estimuladores del niño prematuro", dijo la educadora al tiempo de brindar detalles de las actividades a realizar, destacando dos jornadas de gran importancia.

Prevención oportuna

Por su parte, Miriam Carolina Martínez médica neonatóloga del mencionado hospital, fue categórica al señalar que la prevención de un parto prematuro comienza con el control del embarazo y explicó que en San Pedro, los casos de bebés prematuros se detectan generalmente en madres adolescentes con falta de control de embarazo, madres con consumo de drogas y alcohol, madres que desarrollan hipertensión o diabetes gestacional.