Cabildo de Jujuy
Caso Loan
Humahuaca
PRIMERA NACIONAL
Sociedad Argentina de Escritores
Sabrina Rojas
Facundo Mazzei
Ciclo lectivo 2026
Aniversario
Paritarias 2025
Cámara de Diputados

El Presupuesto 2026 ingresa hoy a Diputados

En parlamentaria a las 11 se confirmará la convocatoria.

Miércoles, 19 de noviembre de 2025 00:00

Para hoy a las 11 se convocó a labor parlamentaria en la Cámara de Diputados donde sus autoridades y presidentes de bloques definirán la convocatoria a sesionar, que sería mañana desde las 10.

El orden del día incluirá entre otros temas, la toma de estado parlamentario el proyecto de ley del Presupuesto 2026 que hoy enviará el Ejecutivo provincial a la presidencia de Diputados para su tratamiento inmediato que sería en período extraordinario, aseguran los diputados considerando que el 30 finalizan las ordinarias.

En el parlamento local los legisladores están expectantes del proyecto, el cual se pudo saber tiene el eje puesto en el equilibrio fiscal para hacer frente a las condiciones económicas que se puedan presentar el próximo año y que seguramente estarán influenciadas por la política económica del Gobierno nacional.

 

