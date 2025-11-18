Jujuy conmemoró 191 años de Autonomía Política

El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, encabezó el acto oficial por el 191° aniversario de la Autonomía Política de Jujuy, celebrado en el barrio 18 de Noviembre de la capital.

En este contexto, Sadir destacó la trascendencia histórica de la fecha y expresó que “conmemoramos un hecho fundamental para la provincia y rendimos homenaje a quien fue nuestro primer gobernador, José María Fascio”.

“La autonomía política marcó el inicio de un Jujuy autónomo, que desde entonces ha crecido, se ha transformado y continúa proyectándose hacia el futuro. Es una conmemoración muy importante para todos los jujeños”, puntualizó.

Asimismo, subrayó que el trabajo cotidiano del Gobierno de la Provincial está orientado a consolidar el crecimiento de Jujuy y fortalecer su desarrollo.

Por su parte, el secretario de Cultura Rodríguez Bárcena remarcó el valor histórico de la jornada y manifestó que “este es un día realmente significativo para Jujuy”.

“Los 191 años de autonomía política representan un largo proceso histórico en el que se fue gestando esta idea y este anhelo de autodeterminación”, indicó y consideró que “la autonomía es un logro del pueblo jujeño, de figuras históricas reconocidas y también de los hombres y mujeres anónimos que hicieron posible la construcción y defensa de nuestra provincia desde 1834 hasta la actualidad”.

La ceremonia también contó con la presencia del ministro de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, Carlos Stanic; el secretario de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro; la ministra de Ambiente y Cambio Climático, María Inés Zigarán; el vicegobernador, Alberto Bernis; el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Federico Otaola; y el secretario de Cultura, José Rodríguez Bárcena; entre otras autoridades.