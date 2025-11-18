25°
18 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Aniversario
Fundacion Barcelo
Fragata ARA “Libertad”
Turismo
Causa Vialidad
La opinión
Neumatón
Tom Cruise
yerba mate
Aniversario
Fundacion Barcelo
Fragata ARA “Libertad”
Turismo
Causa Vialidad
La opinión
Neumatón
Tom Cruise
yerba mate

DÓLAR OFICIAL

$1425.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1430.00

3884873397
PUBLICIDAD
ANIVERSARIO

Jujuy conmemoró 191 años de Autonomía Política

El mandatario jujeño encabezó el acto oficial por el 191° aniversario de la Autonomía Política de Jujuy, celebrado en el barrio 18 de Noviembre de la capital.

Martes, 18 de noviembre de 2025 18:33

El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, encabezó el acto oficial por el 191° aniversario de la Autonomía Política de Jujuy, celebrado en el barrio 18 de Noviembre de la capital.

En este contexto, Sadir destacó la trascendencia histórica de la fecha y expresó que “conmemoramos un hecho fundamental para la provincia y rendimos homenaje a quien fue nuestro primer gobernador, José María Fascio”.

“La autonomía política marcó el inicio de un Jujuy autónomo, que desde entonces ha crecido, se ha transformado y continúa proyectándose hacia el futuro. Es una conmemoración muy importante para todos los jujeños”, puntualizó.

Asimismo, subrayó que el trabajo cotidiano del Gobierno de la Provincial está orientado a consolidar el crecimiento de Jujuy y fortalecer su desarrollo.

Por su parte, el secretario de Cultura Rodríguez Bárcena remarcó el valor histórico de la jornada y manifestó que “este es un día realmente significativo para Jujuy”.

“Los 191 años de autonomía política representan un largo proceso histórico en el que se fue gestando esta idea y este anhelo de autodeterminación”, indicó y consideró que “la autonomía es un logro del pueblo jujeño, de figuras históricas reconocidas y también de los hombres y mujeres anónimos que hicieron posible la construcción y defensa de nuestra provincia desde 1834 hasta la actualidad”.

La ceremonia también contó con la presencia del ministro de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, Carlos Stanic; el secretario de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro; la ministra de Ambiente y Cambio Climático, María Inés Zigarán; el vicegobernador, Alberto Bernis; el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Federico Otaola; y el secretario de Cultura, José Rodríguez Bárcena; entre otras autoridades.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD