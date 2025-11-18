Hubo 576 preinscripciones para 40 bancos del Colegio “Aredez”

Los colegios estatales con mayor cantidad de preinscripciones para 1º año del ciclo lectivo 2026, después del segundo llamado del Ministerio de Educación de Jujuy, fueron el Colegio Secundario Nº 59 "Olga Márquez de Aredez" (Alvear 1145) con 576 interesados en los 40 bancos disponibles; la Escuela de Comercio Nº 2 "Malvinas Argentinas" (barrio Ciudad de Nieva) con 457 postulantes a los 69 lugares y el Colegio Secundario Nº 2 "Francisca Triguero de Rocha Solórzano" (avenida España, frente al parque San Martín) con 225 candidatos a las 104 vacantes.

Seguramente por su cercanía con el centro capitalino polarizaron la atención en las opciones que hicieron los alumnos de 7º grado y sus padres del 13 al 15 de este mes.

Forman parte de los 16 establecimientos con sobredemanda que este jueves, a las 16, irán al sorteo en el Inprojuy para definir la asignación de bancos.

En capital son 6 en total, los restantes son: el Colegio Secundario de Artes N°42 con 88 preinscriptos para 48 lugares, el Colegio Secundario N°48 con 45 interesados en los 24 sitios y el Colegio Secundario N° 39 con 34 para 21 vacantes.

En el interior son 10 colegios: en Palpalá el Bachillerato Provincial N° 22 "Héroes de Malvinas" con 85 postulantes a 62 lugares y la Escuela Provincial de Comercio N° 2 "Dr. Manuel Belgrano" con 110 para 43 vacantes. En Libertador van a sorteo el Colegio Secundario N° 47 "Dr. René Favaloro" (con 67 preinscriptos para 44 sitios) y la Escuela Provincial de Artes N° 3 "Lola Mora" (con 90 postulantes a 49 bancos).

En El Carmen el Colegio Secundario N° 56 tuvo 55 preinscriptos para 34 lugares y la Escuela de Educación Técnica N° 1 "Ing. Luis Michaud" 108 para apenas 13 sitios.

En Perico la Escuela de Comercio N° 1 "José Manuel Estrada" atrajo a 182 preinscriptos para 60 lugares y la Escuela Técnica N° 1 "Maestro Humberto Samuel Luna" a 119 para 38.

Y finalmente en San Pedro también llegan a sorteo la Escuela de Educación Técnica N° 2 "Doctor Horacio Guzmán" con 87 preinscriptos para 47 bancos y la Escuela Normal Superior "General José de San Martín" con 138 para 42.

La cercanía con el "momento" sorteado -día, hora, minutos y segundos- y los agrupamientos respectivos (abanderados, alumnos con discapacidad, hermanos y otros) determinarán el listado de ingresantes 2026 a esas 16 instituciones secundarias. Se publicará el sábado 22, según el cronograma oficial.

Ya tienen banco

En la 2º preinscripción también hubo 77 escuelas sin sobredemanda con 1.575 egresados que ya tienen la asignación directa para 1º año. Está la particularidad de la Escuela Provincial de Comercio Nº 3 "José Manuel Estrada" que tuvo la paridad de 259 postulantes para igual número de bancos. (Eugenia Sueldo)