La China Suárez reveló cómo fue su primer encuentro íntimo con Mauro Icardi en París

De regreso en la Argentina, la China Suárez estuvo en varios programas de televisión. Entre ellos, en “La mañana con Moria”, el nuevo magazine de Moria Casán. Allí, la actriz habló sin filtro con La One sobre su vida persona y cómo vive su mediático romance con Mauro Icardi.

Acostumbrada a las preguntas filosas, la China Suárez no esquivó las balas de Moria y decidió responder sin filtro al cuestionario de la diva. Durante la entrevista, la actriz reveló cómo fue el primer encuentro íntimo que tuvo con Mauro Icardi en París y dejó a todos sin palabras.

Qué dijo la China Suárez sobre su primera cita con Mauro Icardi



“Él me mandó un mensaje”, confesó la actriz sobre quién dio el primer paso. “Me puso de la nada ‘esa boquita’ y es el día de hoy que tiene... se la pasa diciéndome... tiene algo con la boca”, agregó sobre el contenido de esa primera conversación.



Luego, explicó con lujo de detalles cómo fue ese encuentro. “Fue una noche romántica”, aseguró la China sobre la primera vez que se vio a solas con Mauro Icardi. Aunque aclaró que esa noche no fue como muchos se imaginan. “Me empecé a quedar dormida, lo miraba y no me quería dormir”, sostuvo sobre el momento que vivieron en el hotel.

La actriz contó que fue la primera en llegar a la habitación que habían reservado para ese encuentro privado y que estaba muy nerviosa. En el momento en que lo vio llegar, la China confesó que se le “aflojaron las piernas” y que fue él quien activó rápidamente y le robó un beso.

“Fue una conexión muy fuerte, después explotó todo y no hablamos durante tres años”, explicó sobre el escándalo que ocurrió después de esa noche, cuando Wanda Nara se enteró del encuentro y la trató de “zorra” y la acusó de haber “arruinado” su familia.

Los detalles de la primera noche de la China Suárez y Mauro Icardi en París

Según contó la China, ella viajó desde Madrid a París para concretar su cita con Icardi y todo pasó en menos de 24 horas. “Llegué yo primero, tenía unos nervios...”, recordó. “Pensé el outfit, me fui muy simple: sin maquillaje, zapatillas, tenía un pantalón ancho negro y una camiseta blanca. Dije si no le gusto así, ya está”, comentó sobre aquella primera cita en secreto.

Luego, recordó qué fue lo primero que pensó cuando lo vio. “Me impactó, no sabía que era tan alto. Él es muy llamativo, cuando entra a un lugar es imposible no verlo. Se me aflojaron las piernas”, sostuvo. Y, además, confesó cuál fue la inesperada reacción de Icardi al verla: “Me robó un beso”.