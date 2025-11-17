Dieciséis colegios tienen sobredemanda por lo que irán a sorteo

El Ministerio de Educación de Jujuy confirmó que un total de dieciséis instituciones educativas secundarias en la provincia registran una sobredemanda de postulantes para el ingreso a primer año del ciclo lectivo 2026 tras la segunda instancia de preinscripción. Esto significa que la asignación de vacantes en estos colegios se definirá a través de un sorteo que se realizará este jueves 20 de noviembre en el INPROJUY.

Seis instituciones con sorteo en la Capital



En la capital, San Salvador de Jujuy, son seis los colegios que superaron la capacidad disponible y deberán sortear sus bancos.

El Colegio Secundario de Artes N°42, el Colegio Secundario N°2 “Francisca Triguero de Rocha Solórzano”, el Colegio Secundario N°39, el Colegio Secundario N°48, el Colegio Secundario N°59 “Olga Márquez de Aredez”, y la Escuela de Comercio N°2 “Malvinas Argentinas”.

Diez colegios del interior



La situación de sobredemanda se extiende a diez instituciones en el interior de la provincia, abarcando localidades como Palpalá, Libertador General San Martín, El Carmen y Perico.

En Palpalá, los colegios que van a sorteo son el Bachillerato Provincial N°22 “Héroes de Malvinas” y la Escuela Provincial de Comercio N°2 “Dr. Manuel Belgrano”.

En Libertador irán a sorteo el Colegio Secundario N°47 “Dr. René Favaloro” y la Escuela Provincial de Artes N°3 “Lola Mora”.

En El Carmen sortearán las vacantes el Colegio Secundario N°56 y la Escuela de Educación Técnica N°1 “Ing. Luis Michaud”.

En Perico, el proceso aplicará para la Escuela de Comercio N°1 “José Manuel Estrada” y la Escuela Técnica N°1 “Maestro Humberto Samuel Luna”.

En San Pedro, la asignación se definirá por sorteo en la Escuela de Educación Técnica N°2 “Doctor Horacio Guzmán” y la Escuela Normal Superior “Gral. José de San Martín”.



Para los establecimientos sin sobredemanda, la asignación de bancos es directa. Sin embargo, para los 16 colegios mencionados, el proceso de asignación del "momento" será el jueves 20 de noviembre. La publicación de la asignación final de vacantes está programada para el sábado 22 de noviembre. Los padres cuyos hijos resulten asignados deberán completar la confirmación de la inscripción definitiva entre el lunes 24 y el miércoles 26 de noviembre, presentando la documentación requerida, siendo indispensable la Constancia Alfanumérica de Alumno Regular.