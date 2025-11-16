Blanca Itatí Machaca fue elegida Paisana Provincial de la Tradición

Este sábado, la Federación Gaucha fue el escenario de la Elección de la Paisana Provincial de la Tradición, coronando a sus nuevas representantes en el cierre de la Semana de la Tradición.

Cincuenta y tres candidatas de toda la provincia se reunieron en una noche que combinó competencia, destreza y costumbres, representando con orgullo a cada región. Además, se vivió la Gran Final de la Clasificación rumbo a Jesús María 2026, acompañada por un fogón criollo que convocó a familias completas.

Blanca Itatí Machaca, del Centro Gaucho Los Nogales, fue elegida Paisana Provincial. Milagros Ariana Vilte, de la Agrupación Gaucha El Fogón de Lozano, obtuvo el título de Primera Donosa Provincial; mientras que María Paula Mamani, del Fortín Gaucho El Redomón, fue nombrada Segunda Donosa Provincial.

Con esta coronación, culminó la Semana de la Tradición, dejando una noche cargada de orgullo provincial, símbolos identitarios y un profundo respeto por las raíces gauchas que continúan uniendo a la comunidad jujeña, generación tras generación.