La localidad de La Mendieta se encuentra conmocionada tras tomar conocimiento que un hombre fue asesinado de una puñalada en el tórax. La agresión habría ocurrido en medio de una pelea entre un grupo de personas. Un joven fue detenido.

Según fuentes consultadas por este diario, el episodio se registró hoy alrededor de las 1.50 sobre un tramo de la calle Laura de Hichart del barrio El Sauzal de la mencionada localidad ramaleña.

Fue en esas circunstancias que un llamado telefónico alertó a las autoridades sobre una feroz pelea entre varios hombres, que dejó como resultado a uno con una herida de arma blanca en el pecho.

Mientras personal del Same se transportaba al lugar de los hechos, encontró a un vehículo en el que era transportada la víctima y tras el trasbordo a la ambulancia, fue derivada de urgencias al hospital “Guillermo Paterson” de San Pedro.

Pese al esfuerzo del personal médico, el hombre de 49 años falleció. Su cuerpo fue depositado en la morgue del Poder Judicial de San Pedro, a la espera de la correspondiente autopsia que determinará las causas del deceso.

Además, se pudo establecer que un joven fue detenido sindicado como el presunto autor del crimen.