Domingo Bautista Ducal dicta Taller de Poesía con modalidad virtual

El reconocido poeta y gestor cultural jujeño Domingo Bautista Ducal inició el pasado 21 de enero un Taller Intensivo de Poesía, una propuesta formativa destinada a quienes deseen profundizar en la lectura, la escritura y el análisis del texto poético. La primera clase tuvo carácter instructivo y marcó el comienzo de un recorrido creativo que se extenderá a lo largo de ocho encuentros.

El taller se desarrolla dos veces por semana, los miércoles y viernes, en el horario de 20 a 21.15, bajo modalidad virtual a través de Google Meet. El enlace de acceso es compartido media hora antes del inicio de cada clase. Las inscripciones continúan abiertas y se realizan vía correo electrónico a profedu [email protected], mientras que para consultas también se encuentra disponible el teléfono 3885062452.

La propuesta plantea un abordaje intensivo de las técnicas de lectura y escritura poética, con especial énfasis en los recursos literarios que caracterizan al género, así como en los distintos tipos de corrección del texto poético. El objetivo es brindar herramientas concretas que permitan a los participantes fortalecer su voz creativa y mejorar sus producciones.

Domingo Bautista Ducal nació en Santa Catalina, provincia de Jujuy, y cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito educativo y cultural. Es profesor de teatro y maestro de grado en escuelas primarias de San Salvador de Jujuy. Escribe desde los 18 años, cultivando la poesía y breves obras de títeres, y ha participado en eventos literarios de alcance provincial, nacional e internacional.

Entre sus publicaciones se destacan la cartilla “Corazón y Letras”, y los libros “Poesías de Domingo” y “Paces de Domingo”, además de su participación en diversas antologías. Ha sido parte de la Feria del Libro de Jujuy, Córdoba y Buenos Aires, y en 2017 recibió un reconocimiento de la Legislatura de la Provincia de Jujuy por su trayectoria como escritor jujeño a nivel nacional.

Ducal es además creador y coordinador del Grupo Internacional Poetas Errantes (Gipe), presidente de la Organización Cultural Estrellas del Sur (Oceds) y gestor cultural desde 2020, impulsando eventos como “D Ley Tarte (Encuentro de Literatura y Arte) y la Tertulia Literaria bimodal “De Jujuy al Mundo”.

Su labor ha sido distinguida con numerosos premios y menciones, entre ellos el Arco de Córdoba, el Premio Antena Vip de La Plata en poesía (2018), el Premio Atrezzo en Buenos Aires, y el Primer Pre‑ mio 2021 en Puentes de Palabras (España) con la obra “Fundación de Jujuy”.

El taller se presenta así como una valiosa oportunidad de formación y encuentro literario de la mano de una de las voces más activas de la poesía jujeña.