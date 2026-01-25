Intentó robar en una vivienda

Un hombre quedó a disposición de la Justicia, luego de intentar sustraer prendas de vestir del interior de una vivienda del barrio San José de la ciudad de Palpalá.

El procedimiento estuvo a cargo de los efectivos del Destacamento del barrio San José de la Unidad Regional N°8 en la zona norte de la ciudad de Palpalá.

El rápido despliegue se originó tras el pedido de auxilio de una vecina sobre la avenida La Quiaca, quien alertó a los uniformados que realizaban recorridos preventivos sobre un sujeto que había ingresado a su propiedad para robar ropa del ténder, dándose a la fuga a pie por las calles aledañas.

El procedimiento tuvo lugar cuando los efectivos iniciaron un rastrillaje por las inmediaciones del sector del cajero automático.

Tras una breve persecución visual, los agentes lograron interceptar y reducir al sospechoso a pocas cuadras del lugar del hecho. Durante la intervención, se constató que el demorado es un hombre mayor de edad, que fue rápidamente neutralizado gracias a la vigilancia constante que mantiene la fuerza.