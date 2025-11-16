22°
Listos para el verano

El Carmen inauguró la temporada de pileta con la apertura de su Balneario Municipal

El tradicional complejo La Ciénega abrió sus puertas este domingo, preparado para recibir a familias y turistas con todos los servicios y medidas de seguridad. 

Domingo, 16 de noviembre de 2025 16:12

Este domingo por la mañana, la localidad de El Carmen dio inicio oficial a la temporada de verano 2025/2026 con la habilitación del Balneario Municipal La Ciénega. El acto de apertura se realizó esta mañana sobre la Ruta N.º 9, marcando el comienzo de la temporada de piletas.

El tradicional complejo, uno de los más concurridos de la región, vuelve a operar con todas las medidas de bioseguridad y una capacidad limitada de visitantes. Para garantizar una experiencia ordenada y segura, el balneario contará con servicios esenciales como enfermería, seguridad, asadores, reposeras y estacionamiento.

Las autoridades municipales invitan a las familias a acercarse para disfrutar de una jornada de recreación al aire libre, aprovechando todas las instalaciones del complejo. Además, para facilitar el acceso, las líneas de colectivo Figueroa, San Cayetano y Futuro son las que recorren la zona, conectando desde San Salvador hasta El Carmen.

