Palpalá vivió dos jornadas inolvidables en el Festival del Acero 2025

Palpalá vivió un cierre inolvidable del Festival del Acero 2025, con la destacada presentación de artistas, músicos y ballets que brillaron sobre el escenario del Complejo Akerman Millares. El municipio, ofreció un espectáculo de primer nivel con entrada totalmente gratuita, fruto de una administración responsable y un gran esfuerzo organizativo.



En momentos como los que vivimos a nivel nacional, con políticas de recorte y un notorio poco apoyo a la cultura, Palpalá demuestra que sí se puede apostar por propuestas de calidad y acceso libre para todas las familias. Durante dos noches consecutivas, miles de vecinos y visitantes disfrutaron de un evento multitudinario que reafirma al Festival del Acero como uno de los más importantes de la provincia.





El Festival del Acero 2025 fortaleció la identidad cultural de la ciudad, celebrando el talento local, la música, la tradición y el sentido de pertenencia que caracterizan a la comunidad palpaleña. Desde la gestión municipal se destaca la importancia de seguir impulsando este tipo de eventos que promueven la cultura y el encuentro popular.