Refacciones para las técnicas de Maimará y de Palpalá

En el Complejo Ministerial del barrio Malvinas Argentinas se cumplieron las licitaciones públicas internacionales para las refacciones integrales de las escuelas técnicas "General Manuel Belgrano" de Maimará y de la "General Savio" de Palpalá.

El acto de apertura de las ofertas estuvo encabezado por el secretario de Infraestructura Educativa, Matías Torcivia, junto a la secretaria de Programas y Proyectos Estratégicos, Eugenia Martínez Alvarado; la directora general de CAF, Mariana Brandán; el subdirector de Obras, José Palomares; el equipo legal de Fiscalía de Estado, directores de las instituciones beneficiadas y representantes de las empresas oferentes.

En el marco de ambas instancias, Torcivia destacó el valor estratégico de avanzar en obras que fortalecen la educación técnica en la provincia y ponderó que "este tipo de inversiones no solo renuevan los edificios, también potencian la formación de cientos de jóvenes jujeños. En la previa del Día de la Educación Técnica, reafirmamos nuestro compromiso con instituciones que forman perfiles profesionales claves para el desarrollo productivo de la provincia", apuntó el funcionario.

Las licitaciones se desarrollaron con normalidad y continúan su proceso administrativo según lo establecido por la normativa vigente.

Cabe señalar que ayer se recordó el Día de la Educación Técnico Profesional en Argentina, por la creación, en 1959, del Consejo Nacional de Educación Técnica (Conet), organismo clave en la organización y fortalecimiento de esa formación en el país.