24°
16 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Capacitación
ISJ
Semana del Niño Prematuro
“Jujuy Corre”
boxeo
Violencia Digital
estafa millonaria
consejo de la mujer
robos
Siniestro Vial
Capacitación
ISJ
Semana del Niño Prematuro
“Jujuy Corre”
boxeo
Violencia Digital
estafa millonaria
consejo de la mujer
robos
Siniestro Vial

DÓLAR OFICIAL

$1425.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1430.00

3884873397
PUBLICIDAD
Capital jujeña

"Motochorros" asaltaron a un joven transeúnte

La víctima estaba en una esquina con un teléfono en la mano.

Domingo, 16 de noviembre de 2025 00:00
SECCIONAL 2° | DONDE SE REALIZÓ LA DENUNCIA.

Un joven denunció que "motochorros" le robaron el teléfono celular mientras estaba por cruzar la calle en una esquina del barrio Gorriti de la capital provincial. El hecho ocurrió días pasados cuando la víctima se encontraba transitando por la zona.

En ese contexto, el denunciante llegó al cruce de la avenida Irigoyen y la calle República de Siria, y sacó el dispositivo electrónico para contestar mensajes de Whatsapp.

Fue entonces que en un momento pasó una moto con dos hombres a bordo, desde donde el acompañante le arrebató el teléfono celular y continuaron con la fuga por la avenida Juana Manuela Gorriti.

Tras esto, la joven víctima se dirigió a la Seccional 2° para denunciar el hecho y aportó las características de los "motochorros".

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD