"Motochorros" asaltaron a un joven transeúnte

Un joven denunció que "motochorros" le robaron el teléfono celular mientras estaba por cruzar la calle en una esquina del barrio Gorriti de la capital provincial. El hecho ocurrió días pasados cuando la víctima se encontraba transitando por la zona.

En ese contexto, el denunciante llegó al cruce de la avenida Irigoyen y la calle República de Siria, y sacó el dispositivo electrónico para contestar mensajes de Whatsapp.

Fue entonces que en un momento pasó una moto con dos hombres a bordo, desde donde el acompañante le arrebató el teléfono celular y continuaron con la fuga por la avenida Juana Manuela Gorriti.

Tras esto, la joven víctima se dirigió a la Seccional 2° para denunciar el hecho y aportó las características de los "motochorros".