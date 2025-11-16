La Clínica "Nuestra Señora de Fátima" festejó con prematuros

Como cada año, durante la primera semana de noviembre, todas las maternidades públicas y privadas se suman a la Semana del Niño Prematuro. En ese marco, la Clínica "Nuestra Señora de Fátima" de la ciudad de Palpalá, como lo viene haciendo desde su fundación en 2013, realizó un encuentro familiar, que ya se convirtió en una tradición profundamente valorada por la comunidad.

A lo largo de estos años, por la institución han pasado numerosos niños prematuros provenientes de distintas localidades de Jujuy, como Libertador, Perico y San Pedro. Muchos de ellos regresan cada noviembre para celebrar la vida y reencontrarse con quienes los cuidaron en sus primeros días, marcados por el esfuerzo y la esperanza.

La celebración de esta semana especial reúne a las familias en una fiesta encuentro donde se comparten historias, agradecimientos y abrazos que hablan de superación. Los padres expresaron su felicidad por ver crecer a sus hijos y su profundo reconocimiento hacia todo el equipo que los acompañaron.

Para los profesionales, cada reencuentro es una fuente de energía renovada. La neonatología es una disciplina exigente, y ver a los pequeños crecer sanos es una recompensa que impulsa a seguir trabajando con dedicación. El servicio está coordinado por Lidia Ramírez, médica especialista en neonatología, quien ha sido fundamental en el crecimiento del área.

Un gran equipo

La labor del equipo de enfermería es especialmente destacada por cientos de familias y la comunidad médica de la institución. Su entrega, sensibilidad y dedicación permanente lo convierte en un pilar esencial dentro de la clínica palpaleña. Cada niño que pasa por Neonatología recibe de ellos no solo cuidados profesionales, sino también contención emocional, ternura y una atención cercana que nunca se olvida.

La continuidad de estas iniciativas también es posible gracias al compromiso de los directivos de la Clínica "Nuestra Señora de Fátima", cuyo apoyo constante permitió consolidar un espacio innovador y humano para el cuidado materno e infantil, según se destacó. Su visión y acompañamiento han sido claves para sostener la calidad del servicio y fortalecer cada año esta celebración tan significativa.

Con más de una doce años de trayectoria, la importante clínica sigue reafirmando su compromiso con la salud neonatal y maternal.