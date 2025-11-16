El Festival del Acero tuvo momentos increíbles

En el complejo Akermnan Millares de desplegó un escenario donde los artistas brindaron un espectáculo de primer nivel gratuito para toda la región. Los ballets le dieron un marco festivo que contagió a los espectadores en una nueva edición del Festival del Acero.

La primera noche del Festival Nacional del Acero tuvo un distinguido respeto y acompañamiento por parte del público que pudo disfrutar al aire libre performances de primer nivel en un show de cantos y danzas de forma gratuita.

VIENTO NORTE | Y UN SENTIDO HOMENAJE AL QUERIDO GORDO BARROJO.

Desde el escenario los artistas se brindaron al público con el alma en cada acorde y cada movimiento y destreza, celebrando la nueva edición del festival más esperado del año, el que los representa, un sello indiscutible de talento, nobleza y respeto por nuestras tradiciones.

Actuaron los grupos Viento Norte, Samira, grupo Quebracho, Daniel, Cisneros, Changuito Yuteño, Las 4 Cuerdas, Tupac 7, Inti Marka, Noelia Abendaño, sumado a los ballet y solista en malambo entre quienes se destaca Florencia Castillo y Lucio Albornoz, campeón de malambo infantil en Laborde, un niño de 8 años preparado por sus profesores del ballet El Norteño, palpaleños que fueron formados en la ciudad y hoy con su propia academia preparan a la nueva generación de malambistas que se destacan a nivel nacional.

EL BAILE | PARTE FUNDAMENTAL DEL SHOW.

Miguel Penacchio, presidente del Idaf (Instituto Nacional de Arte Folklórico), le dijo a El Tribuno de Jujuy "el intendente y su gestión hicieron un gran esfuerzo para montar un espectáculo de estas características y los artistas que le dijeron si a nuestro festival merecen todos los aplausos por la generosidad con la que se brindaron al público", expreso el creador del ballet América, quien dedicó su vida al folclore desde los 6 años de edad.

Más de 1.000 bailarines dieron un marco imponente bailando sobre el escenario y bajo el mismo compartiendo con la gente una cercanía que se podía sentir vibrar en cada destreza y cada acorde.

LUCIO, CAMPEÓN INFANTIL DE MALAMBO

Actuaron Taller Municipal de Folclore, Centro de Día Oscar López, "Arraigos" con su pareja subcampeona, ballet el Antigal, "Sentimiento Criollo", Jujuy Arts y el ballet Municipal.

Viento Norte rindió un sentido homenaje al siempre recordado "ordo Barrojo", quien supo conquistar escenarios y corazones con sus canciones y su forma particular de conectar con el público. Hubo momentos de sentida emoción cuando se sintieron los primeros acordes de temas que viven en la memoria colectiva para una generación que atesoraba en lo más íntimo esos momentos comentaron los presentes, lágrimas y euforia, alegría y aplausos, lo que define y caracterizo una festiva nacional que nació en la ciudad madre de industrias con la fuerza del acero y la potencia de las voces que coronaron una noche en la que ni la lluvia tenue los detuvo por momentos.

SAMIRA | DESLUMBRÓ CON UNA VOZ CÁLIDA CON MATICES EXPLOSIVOS.

Fue una gran fiesta donde se apreció a los artistas que cantaron con el alma y el público que coreaba sus canciones.

El Changito Yuteño, desde que inició su presentación se ganó al público, tanto que las distancias se acortaron cuando el artista decidió fuera de lo programado, bajando del escenario y cantar junto a la gente, una relación artista público que amalgamo una noche única con los voces se siguen resonando y a la espera de la próxima noche.

FLORENCIA CASTILLO, MALAMBISTA

Anoche se esperaba la actuación de El Argentino, El Fénix, Luz Nativa, Ballet América, Sentires de la Danza y Taller Municipal De Adultos Mayores. Además actuarán LLokallas, Fati Sosa, Cristian Para Ti, Los Luceros, Los Changos del Chamame, Banda Cazadores del 20, Los Rosarinos y Juanse y La Ultima Estación, taller de Adultos Mayores, y los cuerpos de danza: El Argentino, El Fenix, Luz Nativa, ballet América y Sentires de la Danza.