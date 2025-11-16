Convocaron al Global Entrepreneurship Week

En sintonía con la Global Entrepreneurship Week (GEW) 2025, la provincia se suma nuevamente a la agenda internacional con el encuentro "Jujuy Emprende: Conexión, Experiencias y Crecimiento", que se realizará el próximo 19 a las 15, en el Centro Cultural "Éxodo Jujeño". La actividad busca reunir a toda la comunidad emprendedora de la provincia y fortalecer un ecosistema que crece año tras año.

El encuentro integra la iniciativa de la Mesa del Ecosistema Emprendedor Jujuy, un espacio que reúne a diversas instituciones públicas, privadas y académicas para articular acciones que fortalezcan el desarrollo emprendedor.

Impulsado junto a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, el encuentro se concibe como una celebración colectiva del talento local. Así lo explicó María Belén Castro Agüero, directora provincial de Servicios Basados en el Conocimiento y representante de Jujuy en el Consejo Federal de la Economía del Conocimiento, quien destacó la importancia de visibilizar y acompañar a quienes transforman ideas en proyectos.

"Queremos celebrar a las personas que emprenden, que conectan desde las ideas, que crean sus negocios y que transforman sus comunidades. En Jujuy hay proyectos muy valiosos, no solo en la capital, sino en todo el territorio", afirmó.

BELÉN CASTRO, DIRECTORA

Castro destacó que la GEW es un evento global que promueve el intercambio de experiencias y herramientas entre emprendedores de diferentes países, y destacó que Jujuy no podía quedar al margen. "Esta semana es una oportunidad para acercar recursos, historias y prácticas que pueden orientar el camino de quienes recién comienzan y también de quienes ya están creciendo. Venimos trabajando desde hace más de un año con la Mesa del Ecosistema Emprendedor y queremos que este encuentro se convierta en un punto de referencia anual", dijo.

Uno de los momentos más esperados será la charla central de Augusto Mustafá, reconocido fundador de la marca Elepants y actual emprendedor en nuevos rubros como la fabricación de casas modulares. "Es un referente nacional e internacional, con una historia marcada por la resiliencia y la capacidad de reinventarse", explicó Castro. Sostuvo que ayudará a conectar a emprendedores locales con otros ecosistemas del país y la región.

La jornada incluirá además paneles con emprendedores jujeños, quienes compartirán experiencias reales de crecimiento, desafíos y aprendizajes, y rondas de networking con empresas e instituciones para facilitar alianzas estratégicas y nuevos contactos.

Castro enfatizó que el encuentro está dirigido a un público amplio. "Esperamos a emprendedores, estudiantes, docentes, comerciantes, profesionales y jóvenes de los últimos años de la escuela. Hoy el espíritu emprendedor es clave más allá de la formación académica. Queremos que todos puedan descubrir nuevas oportunidades", señaló.

La funcionaria también destacó el trabajo con municipios del interior, invitando a emprendedores de toda la provincia a sumarse. "Hay iniciativas muy potentes que nacen en el interior y queremos integrarlas. Este es un espacio para toda la comunidad jujeña", resaltó. La participación es gratuita y la inscripción se realiza de manera virtual a través de las redes de la Mesa del Ecosistema Emprendedor o https://forms.gle/owRSujRWuPR3N5gg8.