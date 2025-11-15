Fundación "La Alameda" capacitaría sobre trata

Ediles capitalinos recibieron a Gustavo Vera, presidente de la Fundación "La Alameda", entidad que lucha contra la trata de personas, trabajo esclavo, trabajo infantil, el proxenetismo y el narcotráfico.

Vera informó a los concejales acerca de capacitaciones que la entidad viene realizando en el país, vinculadas a temas que ella aborda, y la posibilidad de que estas se puedan replicar en esta ciudad.

Sobre el encuentro, el concejal Leandro Giubergia, sostuvo que "Vera dio la posibilidad de la firma de algunos convenios para temas de capacitación y otras cuestiones relativas a esta materia, así que creo que se debe destacar el valor trascendental que tiene para nuestra ciudad el conocimiento sobre los temas que maneja la fundación y, sobre todo, poder llevar a cabo estas capacitaciones en las diferentes escuelas".

Por su parte, Vera resaltó: "Volvimos al Concejo Deliberante, donde ya habíamos estado cuando estuvimos en el Comité de Lucha contra la Trata y hoy ratificamos nuestro compromiso, nuestra voluntad de seguir trabajando mancomunadamente, ofreciéndonos para capacitar a docentes, para capacitar en escuelas, para trabajar los temas que tienen que ver con trata y virtualidad, narcomenudeo y trata, aquellos temas que afectan fundamentalmente a niños, niñas y adolescentes".

"También trajimos ejemplares del libro que vamos a presentar, que aporta a profundizar sobre la figura del Papa Francisco, haremos actividades institucionales en los próximos meses", agregó.

La visita a esta capital se produjo porque fueron invitados por algunas escuelas públicas y privadas para capacitar docentes y alumnos de la secundaria, en lo que tiene que ver con la trata y la virtualidad, "básicamente lo que tiene que ver con el uso responsable de redes sociales. También vamos a presentar en la Biblioteca Popular el libro 'La Amistad no se negocia', que trata sobre los 17 años del vínculo con Francisco, que fue a través de decenas de reuniones y cientos y cientos de cartas en las cuales se puede conocer el costado íntimo, humano y cotidiano de Francisco, que es muy rico y coherente con su costado público que tanto conmovió a la humanidad, y particularmente a los argentinos", finalizó Vera, quien estuvo acompañado por referentes de "La Alameda" en Jujuy.