Daños materiales, tras el siniestro entre dos autos

Dos automóviles colisionaron en la colectora de la autopista de la ruta nacional N° 66, a la altura de Agua Potable en el barrio capitalino de Alto Comedero. No hubo heridos tras el hecho, aunque uno de los conductores se dio a la fuga y es buscado por las autoridades policiales.

El siniestro fue advertido ayer a la madrugada, cuando alrededor de las 2 el Sistema 911 recibió el alerta acerca de un posible incidente en el acceso a la avenida Forestal, del mencionado sector barrial de la capital jujeña.

Por esa razón, minutos más tarde una comisión se apersonó en el escenario del hecho y lo primero que se observó fue un automóvil Ford Fiesta de color gris, manejado por su propietario, y un Volkswagen Gol blanco, cuyo conductor decidió darse a la fuga.

Ambos vehículos presentaron importantes daños materiales como consecuencia del impacto. Además, concurrió al lugar el personal del Same junto con Bomberos para asistir a posibles heridos, aunque no fue necesario realizar traslados a un hospital.

Con respecto al conductor del Ford Fiesta, un hombre mayor de edad que se mantuvo en el lugar, fue sometido a la prueba de alcoholemia, la cual arrojó resultado negativo.

También se constituyeron en el escenario del siniestro integrantes de Criminalística, quienes se encargaron de llevar adelante las pericias correspondientes para conocer las causales del incidente.

Como el conductor del Volkswagen Gol dejó abandonado el auto, el ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) dispuso que el vehículo sea secuestrado y trasladado a la dependencia policial con jurisdicción en la zona del incidente, además del inicio de las tareas investigativas para identificar y localizar al automovilista que huyó del lugar.