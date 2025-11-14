Una pelea por el robo de una gallina terminó con dos mujeres apuñaladas

Un insólito episodio de violencia vecinal, que tuvo como desencadenante el robo de una gallina, terminó con dos mujeres apuñaladas y una tercera detenida este jueves por la mañana en el barrio Bajada Grande de esta ciudad.

De acuerdo con la información policial, el violento desenlace fue la culminación de una disputa de larga data entre las vecinas. La situación se había agravado en las últimas horas tras conocerse que una de ellas habría sido la autora del hurto del ave.

El comisario Hugo Paniagua relató a Canal 9 Litoral que la mujer afectada por el robo "se enteró que habían sido sus vecinas". Si bien logró que le devolvieran el animal, el conflicto resurgió. “Hoy salió a flote eso, discutieron y terminaron en una mala situación”, explicó el jefe policial.

Según la versión de los hechos, la discusión comenzó cuando una de las mujeres fue agredida verbal y físicamente por su vecina y la hija de esta. En ese momento, la hija de la primera intervino para defender a su madre, desatándose una pelea cuerpo a cuerpo.

Fue en medio de la trifulca que la joven que salió en defensa de su madre habría recurrido a un elemento punzante, atacando con él a sus oponentes, que resultaron con heridas cortantes.

Alertada por una llamada de emergencia, la Policía llegó al lugar y encontró a las dos mujeres lesionadas, de 38 y 23 años, quienes fueron trasladadas a un hospital de la zona por un vecino. Parte de la pelea quedó registrada en un video, lo que permitió identificar y detener en el acto a la presunta agresora, también de 23 años.

La fiscal María del Huerto Felgueres, de la Unidad de Investigación y Litigación, tomó intervención en el caso. Ordenó la detención de la joven y su posterior traslado a la Alcaldía de Tribunales, una vez que se le realizaron los controles médicos de rigor.