Humor criollo en la sala “Raúl Galán”

Esta noche a las 21 se repone en la sala “Galán” del Teatro Mitre, la obra “Érase una vez... un lobizón”, del grupo Tres de Queso. Se trata de una comedia criolla basada en la leyenda del séptimo hijo varón que se convierte en lobo, llevada a la escena teatral en una versión muy libre y humorística de la historia. Cuatro actores tendrán la difícil tarea de representar la popular historia de Nazareno Cruz y el lobo al mejor estilo del humor criollo.

El elenco está integrado por Guillermo Rocha, Natalio Bognanni, Nelson Argamonte y Gustavo Ramírez. La obra es de Darío Basualdo. Las entradas se consiguen en la boletería del teatro y/o en ventas.autoentrada.com.