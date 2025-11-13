Acuerdo de Educación con “Municipios Alfabetizadores”

La ministra de Educación, Miriam Serrano, firmó un acta acuerdo con distintos municipios, que busca fortalecer la articulación de estos con la Provincia, dentro del compromiso federal de promoción de la alfabetización.

Dicho acuerdo fue rubricado por los municipios de San Salvado, San Pedro, Humahuaca, El Piquete, Santa Clara, Palma Sola, Perico, Palpalá, El Carmen, San Antonio, Abra Pampa, Pampa Blanca y Purmamarca. Serrano destacó que el Plan Provincial de Alfabetización tiene como objetivo democratizar las prácticas de lectura y escritura en la comunidad, fomentar la creación de ambientes alfabetizadores novedosos y de alcance comunitario, y promover la inclusión digital a través del uso de tecnologías básicas.

“Nuestra provincia es la única que tiene una mirada de alfabetización de la mano de los municipios”, destacó y remarcó que la lectura abre puertas no solo a los niños sino también a los adultos. Instó a que Jujuy vuelva a tomar el valor de la palabra, de la mano de la cultura y a seguir construyendo juntos las redes de la alfabetización, “porque la escuela somos todos”, enfatizó.

A su turno, el secretario de Políticas Socioeducativas, Julio Alarcón, expresó que el desafío de este Plan es generar un ecosistema de políticas públicas que incentiven a la acción colectiva, como así también que los docentes en las escuelas sientan que tienen el acompañamiento de otros sectores sociales, en este caso los municipios, y que promuevan la lectura y la escritura fuera del aula con la participación de la familia.