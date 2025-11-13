Homenaje a ”Marula” Jiménez

La intendente Karina Paniagua, y el secretario de Educación y Cultura Marcelo Cáceres, visitaron a la autora escritora humahuaqueña María de los Ángeles “Marula” Jiménez, para comunicarle sobre el homenaje que se realizara por su trayectoria y también el reconocimiento a las obras que realizo en relación a la historia de la ciudad histórica, que seria en diciembre. Desde el municipio recordaron las fechas, como el 1 de marzo donde se recuerda la batalla de Humahuaca y el 16 de junio el paso a la inmortalidad, del general Manuel Eduardo Arias.