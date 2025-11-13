Cortes y desvíos de tránsito por el Desfile Cívico y Gaucho en Alto Comedero

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, informa a la comunidad que, con motivo de la realización del Desfile Cívico y Gaucho en conmemoración del Día de la Tradición, se implementarán medidas especiales de ordenamiento vehicular el sábado 15 de noviembre, en avenida Forestal, entre Snopek y El Chalicán, del barrio Alto Comedero.
Cortes de tránsito
Durante la jornada se efectuarán cortes totales desde las 9 hs .en las siguientes intersecciones:
- Forestal y Aguas Calientes
- Aguas Calientes y Yuto
- El Palmar y Yuto
- Nívoli y Bolzán
- Snopek y Yuto
- Yuto y El Arenal
- Mina 9 de Octubre y Yuto
- El Chalicán y Forestal
Asimismo, se prohíbe el estacionamiento y la circulación vehicular sobre calle El Chalicán, en el tramo comprendido entre Yuto y avenida Forestal, a fin de garantizar la seguridad de los participantes y del público asistente
Con respecto al transporte público de pasajeros, algunas líneas modificarán sus recorridos de retorno:
- Líneas 7 y 45
- Ida: recorrido habitual, sin modificaciones.
- Vuelta: Av. Forestal – Parapetí – Av. Yuto – El Palmar – La Mendieta – El Chalicán – recorrido habitual.
- Línea 1
- Ida: recorrido habitual, sin modificaciones.
- Vuelta: Av. Forestal – Parapetí – Av. Yuto – El Palmar – La Mendieta – El Chalicán – Av. Forestal – recorrido habitual.
Desde el Municipio se solicita a los conductores respetar la señalización y las indicaciones del personal de tránsito, así como circular con precaución y planificar con antelación sus desplazamientos, para evitar demoras y contribuir al normal desarrollo del evento tradicional.