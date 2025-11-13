16°
13 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Semana de la Tradición

Cortes y desvíos de tránsito por el Desfile Cívico y Gaucho en Alto Comedero

Sábado 15 de noviembre, en avenida Forestal, entre Snopek y El Chalicán.

Jueves, 13 de noviembre de 2025 17:11

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, informa a la comunidad que, con motivo de la realización del Desfile Cívico y Gaucho en conmemoración del Día de la Tradición, se implementarán medidas especiales de ordenamiento vehicular el sábado 15 de noviembre, en avenida Forestal, entre Snopek y El Chalicán, del barrio Alto Comedero.

Cortes de tránsito

Durante la jornada se efectuarán cortes totales desde las 9 hs .en las siguientes intersecciones:

  • Forestal y Aguas Calientes
  • Aguas Calientes y Yuto
  • El Palmar y Yuto
  • Nívoli y Bolzán
  • Snopek y Yuto
  • Yuto y El Arenal
  • Mina 9 de Octubre y Yuto
  • El Chalicán y Forestal

Asimismo, se prohíbe el estacionamiento y la circulación vehicular sobre calle El Chalicán, en el tramo comprendido entre Yuto y avenida Forestal, a fin de garantizar la seguridad de los participantes y del público asistente

Con respecto al transporte público de pasajeros, algunas líneas modificarán sus recorridos de retorno:

  • Líneas 7 y 45
    • Ida: recorrido habitual, sin modificaciones.
    • Vuelta: Av. Forestal – Parapetí – Av. Yuto – El Palmar – La Mendieta – El Chalicán – recorrido habitual.
  • Línea 1
    • Ida: recorrido habitual, sin modificaciones.
    • Vuelta: Av. Forestal – Parapetí – Av. Yuto – El Palmar – La Mendieta – El Chalicán – Av. Forestal – recorrido habitual.

Desde el Municipio se solicita a los conductores respetar la señalización y las indicaciones del personal de tránsito, así como circular con precaución y planificar con antelación sus desplazamientos, para evitar demoras y contribuir al normal desarrollo del evento tradicional.

 

