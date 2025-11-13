16°
13 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Domingo 16 de noviembre

Restricciones de tránsito por la Maratón “Jujuy Corre”

La competencia se desarrollará entre las 08:00 y las 14:00, el domingo 16 de noviembre.

Jueves, 13 de noviembre de 2025 16:49

La Dirección de Tránsito y Transporte, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, informa a la comunidad que, con motivo de la realización de la Maratón “Jujuy Corre”, el domingo 16 de noviembre, se implementarán cortes y restricciones en distintos sectores de la ciudad.

La competencia se desarrollará entre las 08:00 y las 14:00 horas, teniendo como punto de partida y llegada la Ciudad Cultural, y recorrerá las siguientes arterias: Av. de los Estudiantes, Av. Bolivia, Córdoba, Salta, Urquiza, Sarmiento, San Martín, Italia, Belgrano, Argañaraz, Urquiza, Pte. San Martín, Balbín, Gral. Arias, Av. Alfonsín, Irigoyen, Ciclovía Pco. Marshke, Av. Gral. Savio, Italia, Badén Almirante Brown, Parque Xibi Xibi, Senador Pérez, Av. Fascio, Comandante Pérez, Airampo, Av. Bolivia y Av. de los Estudiantes.

Cortes y restricciones

  • Corte total: calle interna de Ciudad Cultural (frente a los Food Trucks).
  • Restricción de circulación: un carril de Av. General Savio, desde Riobamba hasta el paso a nivel ubicado a la altura de la Fuente de las Américas (Estadio “23 de Agosto”).

Paradas de colectivos

Durante la competencia se anularán las paradas ubicadas en Ex Apeadero y a la altura del Maxi Comodín.

Zonas de precaución

A medida que la carrera avance, se solicita circular con máxima precaución en los siguientes puntos:

  • Av. Italia y Palanca
  • Senador Pérez y 19 de Abril
  • Santibáñez y Alvarado
  • Patricias Argentinas y Santibáñez
  • Caídos y Santibáñez
  • Airampo y Santibáñez
  • Acceso a Ciudad Cultural

Finalmente, se recomienda a los conductores respetar la señalización y las indicaciones del personal de tránsito dispuesto en la zona, a fin de garantizar el normal desarrollo del evento deportivo y la seguridad de los participantes y peatones.

