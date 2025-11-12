Atacó a golpes a su expareja y es buscado por los efectivos

Un hombre es intensamente buscado por los efectivos de la Seccional 46º del barrio Alto Comedero, luego de haber sido denunciado por violencia de género por su expareja.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró días atrás en una vivienda de la calle Fraile Pintado del barrio Alto Comedero, cuando un hombre irrumpió en la vivienda de su expareja en estado de ebriedad y empezó a insultarla y amenazarla de muerte, para luego atacarla a golpes.

La mujer de 59 años logró escapar del domicilio y se dirigió a la sede policial para alertar a los efectivos sobre el hecho de violencia de género que fue víctima y cuando los policías llegaron a su vivienda, el atacante ya se había retirado.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Violencia de Género la detención del agresor.

Por otra parte, se supo que se realizó una serie de allanamientos en distintas viviendas del barrio Alto Comedero, no logrando dar de momento con el atacante.

La víctima fue examinada por personal del Same e invitada a ampliar su denuncia en sede del MPA en ese populoso barrio para avanzar con las investigaciones.

Además, se aguardaba la autorización por parte del Juzgado interviniente para una custodia policial en la vivienda de la víctima ante un eventual ataque del hombre que de momento se encuentra prófugo de la Justicia.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 46º de las 308 Viviendas del barrio Alto Comedero, quienes están abocados a dar con el paradero de esta persona recientemente denunciada penalmente.