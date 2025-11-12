Murió Jesús Flores dejando un gran legado

Todo el fútbol jujeño en particular el Club Atlético Palpalá lamentan profundamente la partida de uno de sus dirigentes más queridos. Con una vida dedicada al deporte y a la institución, Jesús Flores deja una huella verdaderamente imborrable.

El deporte palpaleño y por extensión el jujeño atraviesa un momento de profundo dolor tras conocerse el fallecimiento de Jesús "Gringo" Flores, histórico dirigente del Club Atlético Palpalá, símbolo del compromiso y la pasión que caracterizan a la familia "Pirata". La noticia generó una gran conmoción no solo en el ámbito institucional, sino también en toda la comunidad futbolera jujeña, que lo reconocía por su entrega y dedicación permanente.

Durante años, el "Gringo" fue parte activa de la comisión directiva, acompañando cada proyecto deportivo y social que impulsó la entidad de Palpalá. Su presencia constante en el club, su palabra justa y su apoyo incondicional a jugadores, entrenadores y colaboradores marcaron una gestión que se destacó por la cercanía y el sentido humano.

Su figura trascendió el cargo dirigencial para convertirse en un referente del sentimiento pirata, alguien que trabajó silenciosamente por el crecimiento del club y por mantener viva la identidad de Atlético Palpalá.

Desde el mediodía de este martes, sus restos serán velados en las instalaciones del club, donde familiares, amigos, dirigentes, futbolistas y simpatizantes podrán despedirlo y rendirle homenaje. Las muestras de afecto y reconocimiento se multiplicaron en las redes sociales, reflejando el cariño que supo ganarse a lo largo de los años.

El dolor también se hizo sentir más allá de los colores. Altos Hornos Zapla, clásico rival de la ciudad, expresó públicamente su pesar por la pérdida del dirigente, enviando sus condolencias a la familia y a toda la comunidad del "Pirata". Del mismo modo, la Liga Jujeña de Fútbol se sumó al mensaje de acompañamiento, destacando la trayectoria y el ejemplo de Jesús Flores dentro del deporte provincial.

El legado del "Gringo" quedará grabado para siempre en la memoria institucional y servirá de ejemplo para las generaciones venideras.