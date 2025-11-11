Allanan tres viviendas en Perico y recuperan mercadería robada de la Feria Mayorista

En una jornada de procedimientos concretada este 31 de octubre, la Brigada de Investigaciones de Perico allanó tres inmuebles en el marco de una investigación por una serie de robos cometidos en la Feria Mayorista de esta ciudad.

Las diligencias, ordenadas y supervisadas por la Fiscalía de Investigación Penal Preparatoria de Perico, a cargo del Agente Fiscal Dr. Luis Marcelo De Aparici y el Ayudante Fiscal Dr. Matías Guevara, se ejecutaron en viviendas ubicadas en los barrios Virgen del Valle y Virgen de Luján.

Como resultado positivo de los operativos, las fuerzas de seguridad no solo lograron la aprehensión de dos sospechosos, identificados como F.A.L. y R.A.V., sino que también se procedió al secuestro de diversos elementos considerados de interés para la causa. Fundamentalmente, se consiguió el recupero de una cantidad de bienes que habían sido denunciados como sustraídos en los robos bajo investigación.

Los individuos aprehendidos quedaron sometidos al proceso penal, acusados de una presunta participación en estos hechos delictivos.

De acuerdo a la información oficial, las actuaciones continúan bajo la órbita de la Fiscalía interviniente. El objetivo es avanzar hacia el esclarecimiento total de los robos y, además, determinar si los detenidos pudieran tener vinculación con otros ilícitos ocurridos en la zona.