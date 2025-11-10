Yanina Latorre apareció en el show de Martín Cirio en el Movistar Arena

El espectáculo de Martín Cirio en el Movistar Arena tuvo un momento inesperado cuando Yanina Latorre irrumpió en el escenario, generando una explosión de gritos y aplausos por parte del público.

La conductora de SQP apareció con un impactante look: body negro, bermuda de cuero a juego, botas y un llamativo accesorio en la cabeza con forma de serpientes, evocando a Medusa.

Durante su aparición, Latorre y Cirio compartieron un afectuoso ida y vuelta, mezclando humor y complicidad frente a los miles de asistentes. La “angelita” mostró su personalidad arrolladora y su capacidad para interactuar con el público, dejando uno de los momentos más comentados de la noche.

La irrupción de Yanina sorprendió a los fanáticos, que no la esperaban. Sin embargo, antes de salir a escena, la explosiva Latorre mostró un poco del back stage, los preparativos con maquilladores, peinadores y vestuaristas que la acompañaron para que se luzca frente a las cientos de personas la esperaban en el estadio.

Con esta participación, la periodista y panelista demostró que no teme subirse al escenario y sumarse a la diversión en un show cargado de humor y entretenimiento.