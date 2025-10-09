°
9 de Octubre,  Jujuy, Argentina
La Quiaca

Una embajada cultural de La Quiaca llega a la ciudad

Hoy a las 11.30 en plaza "Ricaldo Vilca" de San Salvador de Jujuy.

Jueves, 09 de octubre de 2025 04:11
EMBAJADA CULTURAL | PROMOCIONA LA MANKA FIESTA.

LA QUIACA (Corresponsal). La delegación quiaqueña, encabezada por el intendente Dante Velázquez junto al secretario de Turismo y Cultura Dante Dodi, brindará una conferencia por la "Fiesta de la Olla" hoy a las 11.30 en la plaza "Ricardo Vilca".

La convergencia más popular y con historia ancestral de la Puna jujeña que reúne a alfareros, productores, artesanos, músicos y emprendedores.

Desde la comuna fronteriza, anticiparon que en la oportunidad se dará a conocer el cronograma del ancestral encuentro y los artistas invitados al festival musical que se realizará el domingo 19 del corriente.

Por otra parte la presentación, contará también con la presencia de copleros, folcloristas y artesanos ceramistas quiaqueños demostrando su producción que se podrá admirar y adquirir durante la semana del 18 al 26 de octubre en que se extenderá la feria.

Cabe mencionar, la Manka Fiesta fue declarada "Patrimonio Cultural Vivo" de la Provincia de Jujuy mediante la Ley Provincial 6456, aprobada en marzo de 2025 por la Legislatura provincial.

Desde sus inicios, la característica principal del evento es el trueque, además de que durante una semana convergen diferentes culturas, en un solo sitio.

 

