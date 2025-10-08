Los Tekis en la Manka Fiesta que inicia el próximo lunes

Próxima a iniciarse la Manka Fiesta en La Quiaca, autoridades del municipio de esa ciudad junto a hacedores culturales mañana desde las 10 en plaza Vilca (al lado del teatro Mitre) brindarán una conferencia de prensa donde detallarán las actividades que se cumplirán durante la nueva edición.

El intendente Dante Velázquez junto al secretario de Turismo y Cultura, Dante Dodi se referirán a la tradicional Fiesta de la olla, la feria más popular y con historia ancestral de la Puna jujeña que reúne a alfareros, productores, artesanos, músicos y emprendedores.

La presentación contará también con la presencia de copleros, folcloristas y artesanos ceramistas quiaqueños demostrando su producción que se podrá admirar y adquirir durante la semana en que se extenderá la feria.

El próximo 13 comenzará el programa de actividades de la Manka, concretándose todas ellas desde las 11 en el escenario "Pantaleón Barrojo" con entrada libre y gratuita. La apertura será con el Concurso de copleritos.

El 14 se realizará el Concurso de danza juvenil Cuadro Manka Fiesta; el miércoles se presentará el libro Viajando por la historia; y el jueves se producirá el encuentro Copleando con los abuelos.

Para el 18 se previó la inauguración oficial de la nueva edición a las 10 en la plaza Centenario mediante un acto protocolar presidido por el Ejecutivo municipal junto a autoridades provinciales y municipales locales y del vecino país Bolivia; además de invitados, representantes de instituciones, comunidades y del ambiente cultural.

Posteriormente se agradecerá a la Pachamama; y desde las 13 se realizarán los concursos de copleros y de danza; y desde las 18 se desarrollará el Festival Manka Fiesta 2025 hasta la medianoche.

El 19 como es costumbre en la feria se celebrará el Día de la Madre y se producirá el espectáculo musical de cierre con la actuación de Los Tekis, Sergio Galleguillo y Los copleros.

Declarada de Interés

La Cámara de Diputados de la Nación el mes pasado declaró de Interés de la Honorable Cámara la realización de la Manka Fiesta por iniciativa de la legisladora nacional Natalia Sarapura (UCR).

La Comisión de Cultura de la Cámara baja consideró el proyecto elevado por Sarapura con el apoyo de sus pares Margarita Stolbizer y Mónica Fein (Santa Fe) declarando de Interés la Manka Fiesta, feria cultural y comunitaria que se realiza anualmente durante el tercer fin de semana de octubre.

Aparte y también en septiembre la presidenta de la Cámara baja, Victoria Villarruel firmó la Declaración de Interés la postulación de la Manka Fiesta para integrar el programa de Unesco Lista representativa del Patrimonio inmaterial de la Humanidad, legado invaluable del patrimonio cultural de los pueblos de la Quebrada y Puna.

Pasacalle

La delegación de autoridades municipales y cultural que llagará desde La Quiaca a las 8 estará en Casa de Gobierno, desde allí se desplazará por calles del casco céntrico hasta la plaza Vilca donde dialogará con los medios de comunicación.

En el espacio público se montará una feria de artesanos, alfareros, tejedores, productores, cocineros, productores; a la vez habrá un espectáculo folclórico (con conjuntos y copleros); informadores turísticos se ocuparán de promocionar el destino y la región; y el intendente Velázquez recibirá a la prensa capitalina.