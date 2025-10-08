Robó, se escondió en un patio y fue detenido

Un hombre que tenía medidas judiciales, fue detenido luego de robar bienes de un domicilio e intentar esconderse en el patio de otro inmueble, en la ciudad de Palpalá.

Según fuentes consultadas por este matutino, el hecho se registró la madrugada de ayer cuando una comisión de efectivos del Grupo Operativo Motorizado que realizaba recorridos preventivos fue alertada sobre un robo en un sector del barrio Belgrano de la mencionada ciudad siderúrgica.

De manera inmediata los uniformados desplegaron un rastrillaje por las zonas aledañas al domicilio damnificado, donde ocasionales transeúntes aportaron información y lograron observar al inculpado trepando una pared e ingresando al patio de una vivienda para esconderse.

Con autorización de la propietaria del inmueble, los efectivos ingresaron y lograron detener al malviviente. Al momento de consultar con el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales cayeron en cuenta que registraba una prohibición de salida del país y provincia y medidas restrictivas vigentes.

De inmediato fue trasladado a la Seccional 23°, donde quedó a disposición de la Justicia.

Mientras que un garrafa y un parlante fueron recuperados y restituidos a su legitimo propietario que radicó la denuncia.