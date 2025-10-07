Con 12 años, cantó para ayudar a su hermanita y su talento le dió $54 millones

“Hay hermanos que saben bancar los trapos”. Con esta frase Guido Kaczka describió la conmovedora escena que se desarrolló en la noche de este lunes en el estudio de Buenas Noches Familia.

Benicio, un chico de 12 años, llegó al programa lleno de nervios. Entre miradas inquietas y gestos de timidez contó que no sabe cantar pero aún así deseaba ayudar a su hermanita de cuatro años.

“Sólo tomaste dos clases de canto ¿Verdad? El dijo que no es Pavarotti pero aún así quería venir, cantar y ayudar a la familia. Porque cuando se ayuda a uno, a la hermana, ya está ayudando a todos", relató el conductor al respecto.

Por su parte, la nena de nombre Cielo enamoró a todos con su adorable sonrisa. La pequeña entró al estudio utilizando una andadora pero a pesar de sus limitaciones dio saltó de alegría, cantó y se ganó al público con su chispeante actitud.

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando Benicio se quebró en medio de una canción. En ese instante el conductor se acercó y le dio un gran abrazo. “Voy hacer lo que toda Argentina quiere hacer en este momento”, expresó antes de tomar al chico entre sus brazos.

Minutos más tarde ambos hermanos estallaron en un verdadero mar de lágrimas y corrieron hacía sus padres al ver que ganaron, nada más ni nada menos, que 54 millones de pesos.